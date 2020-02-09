Причиной событий в Кордайском районе стал дорожный конфликт – МВД РК

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Причиной событий в Кордайском районе стал дорожный конфликт, сообщил вице-министр внутренних дел РК Алексей Калайчиди.

«Дорожный конфликт, одни ехали по дороге прямо – трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжают из дома на дорогу. Конфликт – кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству», — сообщил Калайчиди в воскресенье в кулуарах СЦК.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что дорожный конфликт случился 5 февраля.

«Там появились рассылки в соцсети. Люди, не задумываясь, рассылали, в результате молодежь поддалась», — добавил вице-министр МВД.