Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ — Четверых биатлонистов исключили из состава сборной РК за нарушение спортивной дисциплины на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта (МКС) РК.

«В Нур-Султане состоялось внеочередное собрание дисциплинарной комиссии союза биатлонистов Казахстана под председательством президента союза Ермека Кизатова. Участие в нем приняли также представители МКС РК и Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана. Комиссия рассмотрела вопрос в отношении четырех казахстанских спортсменов, которые нарушили дисциплинарный и спортивный режимы на сборах в Австрии, где проходили подготовку к чемпионату мира. Из состава национальной сборной исключены, а также отстранены от всех республиканских и международных соревнований по биатлону: Антон Пантов на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин на один год. Все спортсмены отозваны со сборов», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В ведомстве отметили, что решение было вынесено на основании рапорта главного тренера команды Казахстана по биатлону Максата Шаранова, объяснительных тренеров и самих спортсменов, а также письма-жалобы из австрийской гостиницы, в котором проживала команда во время учебно-тренировочных сборов в городе Обертиллиах.

«И представители НОК Казахстана, и министерства культуры и спорта, и сама национальная федерация были едины в своем решении отстранить из состава сборной атлетов, допустивших грубые нарушения спортивной дисциплины. Речь идет не только о недопустимом поведении атлетов на сборах, речь идет о том, как они представляют свою страну. Будь то крупные международные соревнования, будь то закрытые учебно-тренировочные сборы – спортсмен сборной Казахстана должен с честью носить свою форму с названием страны. Этот случай должен стать показательным для всех атлетов, которые выступают за национальную сборную. НОК Казахстана категорически не приемлет нарушения спортивной дисциплины. Такие случаи единичны, но мы предупреждаем, что каждый атлет будет нести персональную ответственность, так же, как и тренеры, допустившие такое поведение. Мы благодарны союзу биатлонистов за оперативность в реакции на данную ситуацию», — сказал директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

Как отмечается, решения по дисциплинарным мерам в отношении тренерского штаба биатлонистов будут приняты отдельно.

«В составе комиссии присутствовали вице-президент Елена Хрусталева, генеральный секретарь Манас Усенов, главный тренер команды Максат Шаранов. Также участие в совещании приняли заместитель председателя комитета по делам физической культуры и спорта МКС РК Серик Жарасбаев, руководитель службы зимних видов спорта НОК Казахстана Олжас Бесбаев», — резюмируется в сообщении.