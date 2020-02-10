Россия передала странам ЕАЭС средства лабораторной диагностики коронавируса

Алматы. 10 февраля. КазТАГ — Россия передала странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) средства лабораторной диагностики коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«10 февраля под председательством руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС (совет) по вопросу о ситуации, связанной с распространением на территории КНР инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019 (2019-nCoV). (…) Представители стран ЕАЭС выразили благодарность Роспотребнадзору за передачу на безвозмездной основе средств лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении в понедельник.

Российская сторона отметила, что в случае необходимости готова рассмотреть возможность дополнительной поставки современных российских средств диагностики в страны партнеры.

Как уточняется, в заседании совета приняли участие: главные государственные санитарные врачи Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, представители министерства здравоохранения Армении и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на едином пространстве ЕАЭС участники заседания обсудили текущую ситуацию в странах союза, связанную с распространением 2019-nCoV и других острых респираторных вирусных инфекций, реализацию странами-членами ЕАЭС противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, поделились друг с другом результатами мониторинга за лицами, эвакуированными из Китая и находящимися в настоящее время на карантине. (…) Члены совета подтвердили готовность проводить совещания по данному вопросу на регулярной основе», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По состоянию на 10 февраля, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китаев превысило 40 тыс. человек, летальных случаев – 908, выздоровели – более 3,3 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».