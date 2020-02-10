Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Казахстан направит 10 и 12 февраля еще два самолета в Китай для эвакуации своих граждан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о принятии мер по защите казахстанских граждан от заражения коронавирусом правительство РК эвакуирует казахстанцев, находящихся на территории КНР и изъявивших желание вернуться на родину. 10 и 12 февраля текущего года по согласованию с китайскими властями в Пекин будут направлены два самолета авиакомпании Air Astana для эвакуации казахстанских граждан», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнили в МИД, пассажиров в ходе полета будут сопровождать медицинские работники.

«По просьбе китайской стороны этими рейсами планируется доставить в Пекин находящихся в Казахстане 47 граждан Китая, а также некоммерческий груз посольства КНР в РК», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что сейчас в Китае находятся 719 граждан Казахстана, 391 из которых обратились с просьбой оказать содействие в возвращении на родину. Остальные – сотрудники и члены семей дипломатических учреждений, студенты и другие частные лица – выразили пожелание оставаться в Китае.

«Дипломатические учреждения Казахстана в КНР продолжают работу и поддерживают связь с гражданами РК для оказания при необходимости соответствующей помощи. Все указанные меры осуществляются в тесной координации с китайской стороной, которая проявляет конструктивный подход к решению всех вопросов, связанных с гражданами Казахстана на территории КНР», — добавили в МИД РК.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По состоянию на 10 февраля, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китаев превысило 40 тыс. человек, летальных случаев – 908, выздоровели – более 3,3 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».