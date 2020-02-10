Медиатор о молодежной квоте в партсписках: 60-летние депутаты в РК – уставшие от жизни

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Провести омоложение парламента предлагает директор союза медиаторов «Келісу» Сара Ыдырысова.

«Я не согласна в том, что депутаты должны быть умудренные опытом. Вот вы работаете с парламентом. Знаете, вот многие, даже вот в интернете есть, как спят наши депутаты великие, которые занимаются такой важной работой. И поэтому, я считаю, вообще надо омоложение провести. И вот этих вот товарищей, которые, там 60, 70 лет, вообще, за редким исключением, в депутаты парламента не включать, потому что это невозможно. Это люди, уставшие от жизни. Со своим богатым опытом, пусть они занимаются другим», — сказала Ыдырысова в понедельник на заседании общественного совета при министерстве юстиции РК, отвечая на утверждение председателя данного совета Серика Акылбай о том, что «депутаты должны быть умудренные опытом, умеющие работать».

Ранее Акылбай, обсуждая проект поправки в закон «О политических партиях» о квоте в партийных избирательных списках для лиц, не достигших 29 лет, заявил, что «не надо законодательный орган превращать в детский сад».