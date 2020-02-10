Смаилов назвал причины коррупции среди госаудиторов Казахстана

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов назвал причины коррупции среди государственных аудиторов.

«За 2017-2019 годы задержаны и осуждены 16 аудиторов и один работник отдела кадров. Основная причина появления коррупции – это прямые контакты аудитора с объектом. (…) На коррупциогенность влияет неконкурентная заработная плата и высокая ответственность госаудиторов, привлекаемых средств на мероприятия правоохранительных органов, в связи с чем на сегодня наблюдается серьезный отток квалифицированных кадров. 40% сотрудников уволены за последние два года», — сказал Смаилов в понедельник, докладывая на заседании мажилиса о дальнейшем развитии госаудита в целях повышения эффективности использования бюджетных средств в Нур-Султане.

По его словам, решение проблем, связанных с коррупционными рисками при проведении аудита – только в автоматизации и обеспечении публичности бизнес-процессов и данных.

С развитием электронного камерального контроля, апелляционного обжалования госаудиторы меньше находятся на объекте и контактируют с проверяемыми. После максимальной автоматизации процессов только 20% проверок будет проводиться с выходом на объект, туда, где нужна инвентаризация и контрольный осмотр, добавил глава минфина.

«С начала 2020 года на 70% повышена заработная плата госаудиторов Счетного комитета. При этом, учитывая, что независимо от органа, для всех госаудиторов установлены единые требования, считаем, что необходимо решить вопрос соответствующего повышения зарплаты всех аудиторов», — заключил Смаилов.