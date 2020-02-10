Ряд кадровых изменений произведен в совбезе РК

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ — Ряд кадровых изменений произведен в совете безопасности (СБ) РК, сообщается на официальном сайте первого президента РК – Елбасы.

«Решениями первого президента Республики Казахстан – Елбасы назначены: Ташимбаев Тимур Газизбекович заместителем секретаря совета безопасности Республики Казахстан; Есенеев Каиргельды Кайратович заведующим отделом военной безопасности и обороны совета безопасности Республики Казахстан; Бейспеков Азамат Омирзакович заместителем заведующего отделом военной безопасности и обороны совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что решениями первого президента РК «в связи с переходом на другую работу освобождены: Баймукашев Мурат Калибекович от должности заместителя секретаря совета безопасности Республики Казахстан; Калинин Андрей Анатольевич от должности заместителя заведующего отделом военной безопасности и обороны совета безопасности Республики Казахстан».