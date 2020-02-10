Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Россия может изменить три пункта закона «О гражданстве» для упрощения его получения: отмена условия отказа от уже имеющегося гражданства, требования о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет и о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию, сообщает «Коммерсантъ».

«С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка», — говорится в полученном «Ъ» ответе пресс-службы правительства РФ.

Также глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал «Ъ», что статью 13 закона «О гражданстве» могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца-соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Напомним, рабочая группа по реализации концепции государственной миграционной политики, которая готовила поправки в закон «О гражданстве», создана в марте 2019 года распоряжением президента РФ Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан – от 5 до 10 млн.