Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ — Бердибек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Бердибек Сапарбаев был назначен заместителем премьер-министра РК в августе 2019 года.

Ранее сообщалось, что аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов освобожден

от должности, занимавшего данную должность с 10 января 2018 года.