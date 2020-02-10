Алматы. 10 октября. КазТАГ — Аэропорт Алматы был закрыт из-за ложного сообщения о «минировании», сообщает пресс-служба департамент полиции (ДП) города.

«Сведения о заминировании аэропорта не подтверждаются. Экстренными службами города поисковые мероприятия завершены. Поводов для паники и беспокойства нет», — говорится», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным полиции, на пульт «102» звонок от неизвестного поступил 10 февраля в 17.52.

«Мужчина сообщил информацию о заминировании международного аэропорта Алматы. Данная информация незамедлительно была передана подразделениям департамента полиции на транспорте. Организовано оцепление воздушной гавани и эвакуация людей. А тем временем была проведена работа по установлению личности звонившего. Это – гражданин Б. 1997 года рождения. Сейчас он задержан сотрудниками полка патрульной полиции и доставлен в УП Алмалинского района. На данном этапе уже установлено, что этот мужчина состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере. Ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 УК РК», — сообщил начальник центра оперативного управления ДП Алматы Андрей Квашнин.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что около 18.30 поступила информация от ДП о заминировании аэропорта.

«В 18.30 у нас началась эвакуация пассажиров, через 15 минут все были эвакуированы. В это время рейсы, которые прибывали, мы принимали в рабочем порядке. Самолеты оставались на дальних стоянках, пассажиры оставались на борту. В 18.59 уже был дан отбой, (информация – КазТАГ) не подтвердилась. С 19.00 аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте уточнили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими по горячим следам установлен и задержан 22-летний житель Алматы, который пояснил, что из хулиганских побуждений позвонил.

«По данному факту проводится расследование. 10 февраля в 18.20 часов в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Алматы поступило сообщение о том, что в здании аэропорта заложено взрывное устройство. Как правило, при получении такого рода сообщения незамедлительно принимаются меры безопасности. На месте полицейские совместно службами экстренного реагирования провели проверку. В результате опасных и запрещенных предметов не обнаружено», — добавили в ДП на транспорте.