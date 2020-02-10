Токаев поручил генпрокурору обеспечить объективность расследования Кордайской трагедии

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову обеспечить объективность расследования трагедии, произошедшей в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о работе межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию событий, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области. Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц», — говорится в сообщении в понедельник.

Ранее Токаев поручил освободить от занимаемых должностей заместителя акима Жамбылской области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле, начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А. Айхимбекова.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Однако уже под утро 8 февраля Дауров сообщил агентству КазТАГ, что силовики остановили погромы в Масанчи, но поджоги начались в соседнем селе Булар батыра, добавив, что есть жертвы. Ранее в интервью МИА КазТАГ он сообщил, что число погибших может достигать 11 человек, добавив, что жертв можно было бы избежать, если бы силовики отреагировали на сутки раньше.

Днем 8 февраля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе конфликта погибли восемь человек, еще около 40 получили ранения, среди раненых – двое полицейских. Незадолго до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в Кордайском районе и поручил провести расследование. Как уточнили в МВД, для участия в драке в Масанчи прибыли более 300 человек из других аулов.

Начато досудебное расследование по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 (убийство) УК РК. Всего было задержано 47 человек, но вечером 8 февраля стало известно, что всех задержанных освободили.

В ночь на 8 февраля стало известно, что Кыргызстан усилил охрану границы с Казахстаном из-за ситуации в Кордайском районе. Позже стало известно, что бежавших от погромов в Казахстане дунган приютили в Кыргызстане. В основном границу пересекли женщины и дети. В Кыргызстане для бежавших из Казахстана собирают гуманитарную помощь.

9 февраля Касым-Жомарт Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов. По словам главы государства все виновные будут наказаны. В Кордайском районе введен режим ЧС.

Позже в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что число умерших в результате погромов в Кордайском районе достигло 10. Пострадали десятки человек, около 40 из них находятся в казахстанских больницах, еще 25 – в медучреждениях Кыргызстана. В ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских, трое из них получили огнестрельные ранения.

По заявлению полицейских, причиной погромов стал дорожный конфликт. Также в МВД установили предполагаемого провокатора, после призывов которого начались беспорядки. Полицейские подтвердили, что в ходе драки пострадал пожилой мужчина, но утверждения о том, что погромы якобы начались именно с этого, не подтвердились.

Власти Казахстана уже пообещали восстановить разрушенные дома и призвали бежавших в Кыргызстан дунган вернуться обратно.