Смаилов раскритиковал службы внутреннего аудита госорганов

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Первый заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов раскритиковал службы внутреннего аудита государственных органов.

«Отсутствует прогресс эффективности проверок. Удельный вес выявляемых нарушений по отношению к оплате составляет в среднем 8,6%. Службами внутреннего аудита до сих пор не обеспечен полноценно охват бюджетов государственных органов. Охват аудитом от объема бюджета составляет только 12% за три года», — сказал Смаилов в понедельник, докладывая на заседании мажилиса о дальнейшем развитии госаудита в целях повышения эффективности использования бюджетных средств.

По его словам, службы внутреннего аудита продолжают проводить ревизии, а не аудит. Нет заметного улучшения финансовой дисциплины в их организациях. По результатам деятельности за последние три года количество проверок останется низким – 16% материалов служб внутреннего аудита в среднем в год не соответствует стандартам и правилам проведения госаудита.

Созданные советы госорганов по госаудиту и рискам – консультативно-совещательные органы, на площадках которых должны обсуждаться системные недостатки госорганов и меры по их недопущению, часто не работают.

«Есть советы, которые с 2016 года не провели ни одного заседания», — отметил первый замглавы правительства РК.

Решение проблем развития госаудита минфин видит в акценте на превентивность через информатизацию – облачную бухгалтерию, интеграцию информационных систем на всех этапах бюджетного процесса и анализе больших данных через исключение человеческого фактора.