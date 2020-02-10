Петропавловск. 10 февраля. КазТАГ — В Петропавловске впервые пройдет чемпионат страны по беркутчиной и соколиной охоте, передает КазТАГ.

«Первенство Казахстана (чемпионат РК по беркутчиной и соколиной охоте – КазТАГ) пройдет на ипподроме «Кулагер» в селе Бесколь с 19 по 23 февраля. В нем примут участие 12 команд, в составе каждой – один-два спортсмена и хищная птица», — рассказал руководитель учебно-спортивного отдела управления физкультуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области Асет Игенбаев корреспонденту агентства в понедельник.

Он отметил, что в СКО два года назад открыли клуб по национальным видам спорта, а в 2023 году здесь уже состоится республиканская спартакиада по национальным видам спорта.

«Предстоящий чемпионат нам необходим, чтобы в будущем успешно провести спартакиаду: нужно учесть все нюансы и тонкости таких масштабных соревнований», — пояснил руководитель учебно-спортивного отдела.

Он подчеркнул, что условия на ипподроме «Кулагер» для подобных спортивных баталий вполне подходящие.

«Нужна прямая местность и высокогорье, роль которого будут выполнять трибуны ипподрома. С них будут запускать птиц, а на равнине пройдет непосредственно сама охота. Сейчас мы подыскиваем достаточное количество лис, зайцев и голубей, на которых будут охотиться хищники. Всадник выходит с птицей, в то же время запускаются голубь, заяц и лиса. С высоты беркуты и соколы должны схватить добычу. Подсчитывается время, за которое птица поймала добычу и вернулась назад», — рассказал Игенбаев.

Он уточнил, что СКО на чемпионате представит клуб «Тулпар» из Акжарского района.

Вход для зрителей будет бесплатным.