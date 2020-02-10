Вьетнам уничтожил десятки тысяч птиц для предотвращения вспышки птичьего гриппа

Алматы. 10 февраля. КазТАГ — Вьетнам уничтожил десятки тысяч домашних птиц для предотвращения вспышки птичьего гриппа H5N6, сообщает Reuters.

«В этом году Вьетнам уже уничтожил десятки тысяч птиц, чтобы предотвратить вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N6, обнаруженного на нескольких фермах в его северных провинциях, сообщили в понедельник представитель министерства сельского хозяйства. Птицы, в основном, куры и утки, были уничтожены на фермах в провинциях Нгеан, Тханьхоа и Куанг Нинь. По информации газеты Thanh Hoa, опубликованной в понедельник, в провинции Тханьхоа, расположенной в 170 км к югу от Ханоя, было уничтожено 23 тыс. птиц на 10 домашних фермах», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по словам представителя минсельхоза, власти обеспокоены возможностью распространения вируса и прилагают все усилия, чтобы остановить вспышку. По словам чиновника, кроме уничтожения птиц, власти также продезинфицировали фермы и запретили перевозку птицы из зараженных зон.

Как сообщила газета Kinh Te Do Thi, изначально вирус птичьего гриппа H5N6 был обнаружен у домашней птицы на ферме за пределами Ханоя, что привело к уничтожению более 2300 птиц. По словам чиновника, во Вьетнаме поголовье птицы составляет 460 млн, и вспышки птичьего гриппа в небольших размерах в стране не редкость в последние пять лет.