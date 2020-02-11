Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан/Тулкин Ташимов. 217 казахстанцев из 36 городов Китая вернулись на родину, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«Сегодня ночью благодаря усилиям казахстанских дипломатов из Пекина спецрейсом Air Astana на родину вернулись 217 человек, которые были собраны с 36 городов Китая. В основном это студенты и пять младенцев», — заявил Смадияров в кулуарах заседания правительства во вторник.

По его словам, в ближайшее время, 12 февраля, в Китай будет направлен еще один борт Air Astana, который вывезет в Казахстан еще около 150 человек.

«Данные рейсы осуществлены при содействии китайской стороны, и мы также накануне направили 45 граждан Китая в Пекин», — отметил Смадияров.

Он добавил, что еще несколько сот казахстанцев изъявили желание остаться на территории Китая.

«В основном это дипломатические работники, члены их семей, студенты и другие казахстанцы, которые там работают», — перечислил официальный представитель МИД.

Кроме того, он напомнил, что из города Ухань были вывезены 83 граждан Казахстана, совместно с узбекскими и российскими властями – еще восемь.

«Трое находятся в России и пятеро в Узбекистане. Они под карантином в специализированных медицинских учреждениях. Так как остальные города не закрыты на карантин, то казахстанцы, там находящиеся, могут вернуться на родину через третьи страны», — заключил Смадияров.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По состоянию на 11 февраля, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китаев превысило 42,6 тыс. человек, летальных случаев – 1016, выздоровели – почти 4 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».