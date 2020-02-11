Рост депозитов и кредитов в БВУ отмечается в Казахстане

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Рост депозитов и кредитов в банках второго уровня (БВУ) отмечается в Казахстане, сообщил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Акылжан Баймагамбетов.

«Объем депозитов на конец декабря 2019 года составил Т19 трлн, увеличившись за месяц на 4%. Вклады в национальной валюте выросли на 4,1%, в иностранной валюте – на 3,9%. В результате уровень долларизации депозитов снизился до 43,1% в декабре 2019 года по сравнению с 48,4% в декабре предыдущего года. Ставки по вкладам в тенге продолжают оставаться более привлекательными и достигают 14,5% по сравнению с 2% в иностранной валюте», — сказал Баймагамбетов на заседании правительства во вторник.

Также он сообщил, что кредиты за декабрь 2019 года увеличились на 1,4% – до Т13,9 трлн, в том числе кредиты бизнесу увеличились на 1,2%, населению – на 1,6%.

«Прирост кредитования обеспечили долгосрочные кредиты – на 1,7% – до Т11,8 трлн. Краткосрочные кредиты практически не изменились – снижение на 0,1% – до Т2 трлн», — резюмировал Баймагамбетов.