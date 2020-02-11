Лидирующие по неосвоению госбюджета регионы Казахстана назвал Смаилов

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Лидирующие по неосвоению госбюджета регионы Казахстана назвал первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Наибольшее неосвоение средств сложилось в Туркестанской области – Т2,8 млрд, городе Нур-Султан – Т1,6 млрд, Западно-Казахстанской области – Т0,6 млрд», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

По его словам, основные причины неосвоения бюджетных средств – затягивание конкурсных процедур, отчетов о выполненных работах и сроков представления договоров и дополнительных соглашений в казначейство минфина к регистрации.

По его данным, расходы республиканского бюджета исполнены на 94,3% и составили Т1,018 трлн, не исполнено – Т61 млрд, из которых Т6 млрд – экономия. Сумма неосвоения, по данным Смаилова, составила Т55 млрд.

Расходы государственного бюджета за отчетный период выросли на 5,1% и составили Т1,050 трлн.

Расходы местных бюджетов составили Т213 млрд, не исполнено – Т36 млрд.

«Годовая сумма целевых трансфертов местным бюджетам в текущем году составила Т1,526 трлн. В январе им выделили Т18 млрд. По предварительным данным, из них освоено 65,4%, то есть Т12 млрд. Не исполнено Т6,2 млрд, из них Т0,3 млрд – экономия. Неосвоено – Т5,9 млрд», — сказал Смаилов.

По его данным, основные причины: внесение изменений в планы финансирования, отсутствие документов, подтверждающих обоснованность оплаты, уменьшение размера авансовых платежей и внесение изменений в правила выплаты государственной адресной социальной помощи (АСП).