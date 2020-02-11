Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Почти 15,5 тыс. человек сняты с мониторинга по коронавирусу в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Медицинскими организациями обеспечен мониторинг здоровья 23 059 лиц, прибывших из Китая граждан, по месту проживания в течение 14 дней. На сегодняшний день 15 478 человек сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода, остаются под медицинским наблюдением 8690 человек. Ни у кого подозрения на коронавирусную инфекцию не зарегистрировано», — сказал Биртанов на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что по состоянию на утро 11 февраля госпитализировано 140 человек с температурой и симптомами ОРВИ, из них 113 – выписаны с выздоровлением, остается в стационарах – 27. Состояние больных удовлетворительное. Ни у кого из госпитализированных коронавирус не обнаружен.

Кроме того, министр отметил, что на 7.00 11 февраля в КНР зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии во всех провинциях, из них – 1016 с летальным исходом, выписаны с выздоровлением – 3996.

Также он сообщил, что в мире зарегистрировано 448 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса в 27 странах.

«При этом темпы прироста заболеваемости в КНР с 31 января по 11 февраля снизились в 3,6 раза (с 22% до 6,1%). Это свидетельствует о том, что в КНР наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации», — заключил Биртанов.

В свою очередь министр иностранных дел РК Тлеуберди Мухтар Бескенулы сообщил, что 343 казахстанца отказались от выезда в Казахстан из Китая.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По состоянию на 11 февраля, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китаев превысило 42,6 тыс. человек, летальных случаев – 1016, выздоровели – почти 4 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».