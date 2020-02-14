Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. На 1,3% выросла за год численность населения Казахстана, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики.

«Численность населения страны на 1 января 2020 года составила 18 632,2 тыс. человек, в том числе городского – 10 893,8 тыс. (58,5%), сельского – 7 738,4 тыс. (41,5%) человек. По сравнению с 1 января 2019 года численность населения увеличилась на 236,5 тыс. человек или 1,3%», — говорится в документе.

Как уточняется, за рассматриваемый период сальдо миграции населения – отрицательное (-32,97 тыс. человек): прибыло в Казахстан 1,128 млн, убыло – 1,161 млн человек.