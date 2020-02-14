Среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев в декабре превысили Т109 тыс.

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Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в Казахстане, по оценке, в декабре 2019 года составили Т109 184, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Это на 9% выше, чем в декабре 2018 года, указывается в сообщении.

Реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 3,4%.

Также, в структуре номинальных денежных доходов населения в декабре 2019 года доходы от наемной занятости составили 72%, доходы от самостоятельной занятости – 10,6%, доходы в виде социальных трансфертов – 16,5% и прочие денежные доходы – 0,9%.

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