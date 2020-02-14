Прокурорская утечка раскрывает данные обо всех подвергавшихся адмвзысканиям в РК

Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Утечка информации с сайта генеральной прокуратуры раскрывает данные обо всех подвергавшихся административным взысканиям в Казахстане, сообщает Центр анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА).

«ЦАРКА периодически выявляет утечки данных в различных организациях. В таких случаях одним из эффективных органов, в который мы направляем письма, является генеральная прокуратура. Как правило, реакция не заставляет себя ждать и надзорный орган быстро приводит все в порядок. Однако в этот раз мы столкнулись с необычной проблемой – утечка данных уже несколько месяцев происходит из информационной системы самой генеральной прокуратуры. На направленную нами информацию орган упорно не реагирует», — говорится в сообщении в пятницу на странице ЦАРКА в Facebook.

В центре не исключают, что, возможно, руководству надзорного органа «докладывают об исправлениях, но в реальности ничего не меняется».

«Более того, имеются факты активного сбора данных злоумышленниками с целью коммерциализации и иной передачи третьим лицам (надеемся на возбуждение уголовного дела). Прокурорская утечка раскрывает данные о всех гражданах Республики Казахстан и иностранцах, в отношении которых когда-либо велось административное делопроизводство», — сказано в сообщении.

По информации ЦАРКА, прямо сейчас система передает в Интернет все данные о штрафах, предупреждениях, адресах проживания, фотографии нарушителей, номерах автомобилей, данные из техпаспортов автомобилей, данные владельцев различного имущества (движимое и недвижимое), и род занятий человека (данные из адмпротокола), номера телефонов, список нарушителей правил въезда и выезда через границу (среди них много иностранцев), данные из удостоверения личности и многое другое.

«Доступ также позволяет редактировать данные в системе, удалять дела или наоборот, возбуждать фиктивные. Важно отметить, информсистема прокуратуры имеет интеграцию с ГБДФЛ и ГБДЮЛ (госбаза физических и юридических лиц соответственно), поэтому компрометирует систему электронного правительства, равно как и все другие, с которыми осуществляет обмен. Очень надеемся, что данный пост решит затянувшуюся проблему и сдвинет вопрос этой утечки данных с мертвой точки», — заключили в ЦАРКА.