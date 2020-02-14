Проверку провели после информации об утечке данных с ресурсов генпрокуратуры РК

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Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ — Проверку провели после информации об утечке данных с ресурсов генеральной прокуратуры (ГП) РК, передает корреспондент агентства.

«Комитетом по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры по сообщению Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) об утечке данных из информационных систем проведена соответствующая проверка. Установлено, что данные по административным правонарушениям не доступны в сети интернет в открытом виде. Без специальной идентификации вход в систему невозможен. Вместе с тем совместно с ЦАРКА выявлены отдельные риски, которые не влияют на уязвимость систем и не несут опасности для защиты хранящихся сведений. В настоящее время они устранены», — говорится в четверг в комментарии комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК к информации ЦАРКА об утечке сведений.

В ведомстве заверили, что «комитетом при создании информационных систем уделяется особое внимание сохранности персональных данных».

«В этих целях ведомство сотрудничает с различными компетентными организациями. В частности, в 2018 году согласно заключенному меморандуму с ЦАРКА проверены информационные системы комитета на возможность утечки и рисков незаконного доступа. При этом угрозы не были выявлены», — резюмируется в сообщении.

Ранее со ссылкой на ЦАРКА сообщалось, что утечка информации с сайта генпрокуратуры РК раскрывает данные обо всех подвергавшихся административным взысканиям в Казахстане.

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