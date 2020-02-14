В Караганде экс-сотруднику филиала КТЖ условный срок заменили на реальный

Караганда. 14 февраля. КазТАГ — В Караганде бывшему директору «Сары-Шаганской дистанции пути» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) Кыдырбаеву условный срок заменили на реальный, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры (ГТП) РК.

«Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 11 февраля приговор суда изменен, условное наказание в отношении (экс-директора «Сары-Шаганской дистанции пути» АО «НК «КТЖ» – КазТАГ) Кыдырбаева отменено. Теперь он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также Кыдырбаев пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах и организациях», — говорится в сообщении со ссылкой на Шускую транспортную прокуратуру в пятницу.

В ведомстве напомнили, Шуской транспортной прокуратурой в ходе изучения актов ревизии финансово-хозяйственной деятельности по «Сары-Шаганской дистанции пути» выявлен факт хищения Т16 млн.

«Согласно бухгалтерским документам ремкомплекты на Т11,3 млн были использованы на участках, требующих ремонта, а также 32 тыс. литров ГСМ на Т4,6 млн израсходованы на нужды предприятия. Однако проверка показала, что бывший директор «Сары-Шаганской дистанции пути» АО «КТЖ» Кыдырбаев самостоятельно реализовал вышеуказанные материальные ценности и полученные денежные средства потратил на собственные нужды», — следует из сообщения.

По результатам проведенного досудебного расследования, как отметили в ГТП, Кыдырбаев был предан суду по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

«Приговором Приозерского городского суда Карагандинской области от 26 декабря 2019 года он признан виновным и осужден к семи годам условно с лишением права занимать материально-ответственные должности в любых формах организаций сроком на 5 лет. На данный приговор прокуратурой было внесено апелляционное ходатайство в связи с нарушением запрета на применение условного осуждения за коррупционное преступление и других норм уголовно-процессуального законодательства», — резюмируется в сообщении.