Алматы. 14 февраля. КазТАГ — Реконструкцию Ботанического сада в Алматы планируется завершить весной 2020 года, сообщает пресс-служба акима города.

«На сегодня на территории Ботанического сада проведены работы по строительству новых входных павильонов, сооружению заборов, инженерно-технические работы по созданию ирригационной системы (укладка арыков). Также проводятся работы по освещению, реконструкции тротуарных дорожек (применяется специальная экологическая смесь), завершилось строительство фонтана, устанавливаются малые архитектурные формы, системы видеонаблюдения. Реконструкцию планируется завершить весной этого года», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Аким Бостандыкского района Алматы Алтай Рахимбетов подчеркнул, что для удобства посетителей парка будут открыты новые входы на его территорию.

«Раньше на территорию Ботанического сада можно было зайти лишь с улицы Тимирязева. На сегодняшний день организованы современные входные группы. Для удобства жителей на территории сада будут организованы входные павильоны с территории «Атакента» и со стороны проспекта аль-Фараби», — рассказал аким.

Также он сообщил, что параллельно разрабатываются эскизные проекты по преображению площади перед выставочным центром «Атакент». При этом глава района подчеркнул, что все проекты будут выноситься на общественное обсуждение для внесения предложений и изменений, единолично акиматом решение приниматься не будет.

Напомним, реконструкция Ботанического сада Алматы была начата в 2018 году.

Ботанический сад расположен на 103,6 га в Алматы, с 2006 года является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.