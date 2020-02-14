Грузоперевозки по железной дороге возобновлены из Китая в Центральную Азию

Алматы. 14 февраля. КазТАГ — Грузоперевозки по железной дороге возобновлены из китайской провинции Чжэцзян в Центральную Азию, сообщает «Синьхуа».

«Грузовой поезд c 82 стандартными контейнерами экспортных товаров покинул железнодорожную станцию в городе Цзиньхуа провинции Чжэцзян на востоке Китая и отправился в страны Центральной Азии, что знаменует возобновление экспорта провинции в страны «Пояса и пути» после вспышки эпидемии коронавируса нового типа в Китае», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, товары поезда, включая металлические инструменты, текстильные изделия и комплектующие для автомобилей, будут отправлены в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и другие страны Центральной Азии через КПП «Хоргос» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на северо-западе Китая.

По сообщению таможни Цзиньхуа, ожидается, что грузовой поезд прибудет в соответствующие страны через неделю.

«Чтобы обеспечить плавный экспорт продукции, таможня и некоторые другие соответствующие ведомства установили механизм контактов с местными предприятиями-экспортерами через телефон, приложения социальной сети и другие средства, что позволяет своевременно узнать об эпидемической ситуации, помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в процессе таможенного оформления и оказать им помощь для возобновления производства», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Китае превысило 63,8 тыс. человек, летальных случаев – 1380, выздоровели – более 6,7 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».