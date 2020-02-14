Руководители ДУИС сменились в шести областях Казахстана

Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Руководители департаментов уголовно-исполнительной системы (ДУИС) сменились в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба комитета УИС МВД РК.

«В шести областях сменились руководители: по Актюбинской области – полковник юстиции Шамишев Алмас Абжанович; по Алматинской области – полковник юстиции Абдикаримов Серик Жаксылыкович; по городу Алматы – полковник юстиции Канатбеков Дархан Турсынович; по Западно-Казахстанской области – полковник юстиции Изтлеуов Азамат Абдугалиевич; по Карагандинской области – полковник юстиции Такешев Газиз Абикенович; по Северо-Казахстанской области – полковник юстиции Ахметжанов Рустан Серикович», — говорится в сообщении в пятницу.

В КУИС отметили, что назначенные начальники ранее занимали руководящие должности в департаментах УИС областей, имеют многолетний опыт в пенитенциарной системе.