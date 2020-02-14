«Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния». «В Казахстане пока еще сильны антиинтеграционные настроения в этнократических кругах». «Кто «забыл» 10 млрд тенге в Пенсионном фонде?». «Зачем казахстанцам перепись?»

Сетевой Казахстан 14 февраля 2020г.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан и Россия стирают границы» — Российская Федерация является для Казахстана давним и надежным партнером. В том числе и торговым. Только за последний год товарооборот между двумя странами увеличился почти на семь процентов. И, по прогнозам экспертов, в будущем этот показатель должен снова показать рост благодаря принятым двусторонним мерам по активизации торговой политики.

Женис БАЙХОЖА – «Стоит ли решать за дунганскую общину, где и как ей жить?» — С подачи депутата парламента Бахытбека СМАГУЛА, который побывал на месте трагических событий и поделился своими впечатлениями с казахскими СМИ (abai.kz и другие), в соцсетях были растиражированы вопросы-упреки, адресованные дунганской общине в Кордайском районе. Возможно, мажилисмен и член партии «Nur Otan» и не преследовал такую цель, но многие национально озабоченные граждане бросились козырять ими в качестве оправдания «акции мести», устроенной в ночь с 7 на 8 февраля.

365 INFO . KZ . «Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния» — Межнациональный конфликт в Кордайском районе, приведший к гибели 10 человек и десяткам серьезно пострадавших, урегулирован. Регион постепенно возвращается к мирной жизни. Но эксперты продолжают задавать власти вопросы. Например, что сделано для профилактики подобных столкновений? Ведь в истории Казахстана насчитывается несколько кровопролитных межнациональных конфликтов. Политолог Данияр АШИМБАЕВ не питает иллюзий насчет оперативного принятия системных мер. И вот почему — Сейчас, как только начинается передел, он приобретает форму межэтнических конфликтов. Вопрос, что у нас есть этническая преступность, и это надо квалифицированно изучать, вычленяя из общей системы межнациональных отношений, ставился давно. Но на любые аргументы по этому поводу были заявления, что у нас этнической преступности нет, у нас только межнациональное согласие и стабильность. И просили не лезть и не разжигать.

«Кто «забыл» 10 млрд тенге в Пенсионном фонде?» — За время работы ЕНПФ более 174 тысяч вкладчиков, достигших пенсионного возраста, не обратились за выплатами. На этих счетах казахстанцы накопили свыше 10,6 млрд тенге – это менее 0,1% от общего объема пенсионных накоплений казахстанцев. С конца 2019 года Единый накопительный пенсионный фонд призывает пенсионеров воспользоваться своими накоплениями. Но люди игнорируют сообщения фонда.

REZONANS . KZ . Еркин БАЙДАРОВ – «Решение межэтнических противоречий зависит от нас самих…» — В тоже время, казахстанское общество и прежде всего сами казахи должны осознать, что однобоко понимаемый национализм это не тот путь, который нам нужен. Нобелевский лауреатДж. Бернард ШОУ говорил, что «Здоровая нация не ощущает своей национальности, как здоровый человек не ощущает, что у него есть кости». Поэтому казахстанскому социуму необходим «здоровый национализм», когда все этносы Казахстана по-настоящему любят ее, уважают и говорят на государственном языке, уважают ее историю и традиции, радуются ее успехам и горячо переживают ее неудачи, познают и приобщаются к культурным достижениям народов Казахстана, трудятся во благо страны и, самое главное, остаются приверженными нравственному кодексу Абая: «Адам бол» – «Будь человеком».

EHONEWS . KZ . «Петр Своик: В Казахстане пока еще сильны антиинтеграционные настроения в этнократических кругах» — Да, американцы, конечно, будут тормозить процессы интеграции, эта деятельность небезуспешна. В бывших советских республиках и в Казахстане прозападные и антиинтеграционные настроения этнократических кругов достаточно сильны, поскольку сама экономика ориентирована не на партнеров внутри Евразийского Союза, а ориентирована вовне. Основные деньги — внешние, основные капиталы откладываются вовне. Поэтому объективно казахские элиты завязаны на Запад больше, чем на Россию. Тут американцы могут играть свою игру. Но сам евразийский процесс идет медленно, иногда вообще не идет, но ему альтернативы нет. В том числе и благодаря тому, что политика Трампа оставляет этот регион за Евразией, а не за американским доминированием.

AZATTYQ . ORG . ««Грязная игра». Новые заявления Айсултана Назарбаева и реакция властей» — В facebook-аккаунте Айсултана НАЗАРБАЕВА, внука экс-президента Казахстана и сына спикера сената Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, появился пост с просьбой предоставить ему убежище в Великобритании. Вечером того же дня на слова Айсултана Назарбаева впервые отреагировали на официальном уровне. В эфире государственного телеканала «Хабар» министр информации и общественного развития Казахстана Даурен АБАЕВ заявил о людях, «которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана», а также сказал, что внук Нурсултана НАЗАРБАЕВА долгое время находился под влиянием психоактивных веществ — «Спекулировать на фантазиях зависимого человека только потому, что он внук первого президента страны, нечестно, несправедливо и за гранью морали», — также заявил министр и добавил, что «в первую очередь это трагедия матери (Дариги Назарбаевой. — Ред.)».

««Было всё равно, кому молиться». Рассказ алматинки о сыне-наркомане» — С 2020 года в Казахстане законодательно ужесточили наказание за преступления, связанные с наркотиками. В свою очередь, специалисты, занимающиеся лечением и возвращением людей к жизни без наркотиков, обращают внимание на то, что это «прежде всего болезнь, которой нельзя стыдиться». Корреспондент Азаттыка узнавал, почему в Казахстане так сложно преодолеть наркозависимость.

IA — CENTR . RU . Анна ВЕЛИЧКО — «Зачем казахстанцам перепись?» — Между тем, казахстанцы все еще помнят, что прошлая перепись закончилась судом над экс-председателем Агентства по статистике РК Анар Мешимбаевой. За хищение более 700 миллионов тенге (1,8 млн $) , которые выделялись на изготовление бланков, предназначенных для национальной переписи 2009 года, ее приговорили к 7 годам в колонии общего режима. Где гарантия, что история не повторится? Да и вообще, нужна ли стране перепись, если сведения о гражданах есть в базах ЦОНа, Минздрава и так далее? Как признался Нурбола АЙДАПКЕЛОВ, пока еще эти базы не дают целостной картины, но, скорее всего, перепись – 2020 последняя в истории Казахстана, и через 10 лет цифровых сведений о гражданах стране будет достаточно.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Экономика простых вещей: производство продуктов питания» — В глаза бросается резкое замедление темпов роста производства после 2009 года. Производство продуктов питания является важной отраслью нашей экономики – ориентировочная доля в ВВП страны равна 1,6% в 2018 г., что совсем немало. Для сравнения, доля нефтепереработки составляет 0,9%. Есть и потенциал развития: как за счет естественного роста потребления, так и за счет импортозамещения и развития экспорта.

CARAVAN . KZ . «Как в Антикоррупционной службе в зародыше убивают мысли о мздоимстве» — Об итогах работы с мздоимством и прочими видами стяжательства на недавней коллегии отчитался председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик ШПЕКБАЕВ. Для большего эффекта антикоррупционной работы на больших экранах крутили ролики: вот убеленный сединами отец обращается к сыну и просит не брать взятку. А вот малыш в окружении игрушек говорит родителю: “Мне не нужны деньги, мне нужен папа!”. Перечисление побед на ниве антикоррупционной борьбы Алик Шпекбаев сопровождал впечатляющими сравнениями и отсылками к поэзии. Но сначала – про прозу жизни. – В Казахстане в 2019 году зарегистрировано 1 717 коррупционных преступлений, более половины из них приходится на факты взяточничества. Осуждено 1 002 должностных лица.

«Как шутки о левобережных невестах встраиваются в местную мифологическую матрицу и действительно ли в архитектуре столицы виден масонский след» — Об этом могли узнать слушатели лекции культуролога Зиры НАУРЗБАЕВОЙ “Столица в мифологической модели мира казахов”, прошедшей в рамках фестиваля “Spaces Nur-Sultan”.

EXPRESS — K . KZ . Ярослав РАЗУМОВ — ««Дизайнерские» дети, генно-инженерный туризм и еврейские корни Гитлера» — Об этом и многом другом мы поговорили с историком и специалистом по генетической генеалогии Жаксылыком САБИТОВЫМ — Когда мы говорим про генетическую генеалогию, то для таких народов, которые имеют в своей культуре шежире, или для людей, имеющих четко зафиксированную генеалогию, это позволяет многое уточнить. Например, у казахов есть племя аргын – одно из самых больших, порядка 15% казахов к нему относятся. Существует около 20 версий происхождения этого племени. Но с помощью генетической генеалогии 16 из них были отброшены как не соответствующие тем генетическим данным, что мы имеем. И поле поиска ответов сузилось.

FORBES . KZ . «Как будет жить Казахстан без китайских продуктов?» — Диверсификация поставщиков, пересмотр ассортимента, повышение цен – какие рецепты от китайского вируса выписывают себе продавцы скоропортящихся товаров и FMCG.

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