Срубивших деревья на «Кульджинке» в Алматы обещают заставить пятикратно возместить ущерб

Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Срубивших деревья на Кульджинском тракте в Алматы пообещали заставить пятикратно возместить ущерб, сообщает inAlmaty.

«Они нас в известность не поставили. Там было ограждение, в поле выполняли какие-то работы, а за ночь провели такие вандальные действия. Управлением зеленой экономики подан иск, и он уже два месяца рассматривается в судебных органах. На них возлагают пятикратное возмещение, то есть, по оценке управления должны будут восстановить 17 тыс. деревьев. Было вырублено около 3 тыс. зеленых насаждений, включая кустарники», — сообщил аким Медеуского района Султанбек Макежанов.

Отмечается, что иск на застройщиков ТРЦ вдоль «Кульджинки» подало управление зеленой экономики Алматы.

11 февраля активист Салтанат Ташимова сообщила, что в Алматы вдоль Кульджинского тракта под строительство ТРЦ «Апорт» незаконно срубили 11 тыс. деревьев. Позже полицейские заявили о начале досудебного расследования по статье 340 (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников) УК РК.

В тот же день – 11 февраля в акимате Алматы заявили, что почти 1,6 тыс. деревьев спилили вдоль Кульджинского тракта для строительства Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).