Президент Казахстана встретился с Генеральным секретарем ОЭСР

Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ — Президент Казахстана встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхелем Гурриа, сообщает пресс-служба Акорды.

«На полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхелем Гурриа. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и ОЭСР», — говорится в сообщении в субботу.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает важное значение внедрению стандартов ОЭСР и продолжит активное взаимодействие с этой авторитетной организацией при осуществлении политических и экономических реформ.

Сообщается, что Генеральный секретарь ОЭСР высоко оценил многолетнее плодотворное сотрудничество Казахстана с организацией. Хосе Анхель Гурриа проявил большой интерес к выступлению Президента на расширенном заседании Правительства Казахстана 24 января текущего года, многие положения которого были подготовлены с учетом практических предложений и рекомендаций ОЭСР.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 14 февраля с двухдневным рабочим визитом в Мюнхен (Германия) для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ).

В Мюнхен для участия в МКБ съедутся порядка 40 глав государств и правительств, более 100 руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, авторитетных экспертов в сфере международных отношений.

Повестка дня 56-й МКБ включает актуальные вопросы мирового развития и глобальной безопасности. Участники конференции обсудят проблему торговых войн и санкций, ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения между Европейским союзом, США, Россией, Китаем и другими странами, вызовы безопасности в Европе, будущее ЕС и НАТО, а также современные угрозы в сферах кибербезопасности и здравоохранения, борьбу с дезинформацией и др.