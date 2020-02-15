Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан

Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев в рамках своего рабочего визита в Мюнхен провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. (…) В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Ильхама Алиева посетить Казахстан с официальным визитом», — говорится в сообщении в субботу.

Также сообщается, что главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, коммуникационной и сельскохозяйственной сферах. Стороны отметили, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспия придало новый импульс укреплению взаимовыгодного сотрудничества соседних стран. В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

«Азербайджан является основным партнером Казахстана на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Между двумя странами налажено плодотворное взаимодействие и полное взаимопонимание во всех сферах. Основы этого сотрудничества заложили наши великие предшественники Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев. Казахстан высоко ценит связи с Азербайджаном», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ильхам Алиев с удовлетворением констатировал поступательное развитие казахстанско-азербайджанских отношений и уверенный рост взаимного товарооборота.

«Двусторонние связи между нашими государствами развиваются на высоком уровне. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на принципах братства и дружбы, будет и впредь крепнуть», – заявил Ильхам Алиев.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 14 февраля с двухдневным рабочим визитом в Мюнхен (Германия) для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ).

В Мюнхен для участия в МКБ съедутся порядка 40 глав государств и правительств, более 100 руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, авторитетных экспертов в сфере международных отношений.

Повестка дня 56-й МКБ включает актуальные вопросы мирового развития и глобальной безопасности. Участники конференции обсудят проблему торговых войн и санкций, ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения между Европейским союзом, США, Россией, Китаем и другими странами, вызовы безопасности в Европе, будущее ЕС и НАТО, а также современные угрозы в сферах кибербезопасности и здравоохранения, борьбу с дезинформацией и др.