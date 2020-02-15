Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«16 февраля в Акмолинской области днем на большей части ожидаются осадки (преимущественно снег), местами туман, гололед, низовая метель, ветер восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 85-90 %.

«16 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, местами туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %», — следует из сообщения.

По информации метеорологов, ночью и утром 16 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер западный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %.

«16 февраля в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-восточный с переходом на западный днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %», — резюмируется в сообщении.