Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ — У Казахстана появится свой спецпредставитель по Афганистану, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Президент Казахстана отметил, что Афганистан является хорошим партнером и соседом нашей страны. Глава государства проинформировал Ашрафа Гани, что в скором времени будет учреждена должность специального представителя Республики Казахстан по Афганистану», — говорится в сообщении в субботу.

Сообщается, что во время беседы лидеры стран обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

«Отметив положительную динамику двустороннего сотрудничества, Президент Афганистана выразил заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических связей с нашей страной», — следует из сообщения.