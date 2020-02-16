Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – На территории угольной шахты около Шахтинска произошел пожар, сообщает пресс-служба комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана.

«15 февраля около 21.30 в угольной шахте, расположенной близ Шахтинска, произошел пожар. Возгорание произошло предварительно на глубине 100 м. В шахте находилось 116 человек, которых эвакуировали на поверхность», — рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Как уточняется, в ликвидации пожара задействовано 60 работников и 6 единиц пожарной техники ТОО «РЦШ «ПВАСС» МИИР РК. Шахта принадлежит АО «АрселорМитталТемиртау»