Экс-акиму Бакауову содержание под стражей заменили на домашний арест в Павлодаре

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Сверху руль, снизу цепи Сверху руль, снизу цепи
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Павлодар. 19 февраля. КазТАГ – Бывшему акиму Павлодарской области Булату Бакауову содержание под стражей заменили на домашний арест, передает КазТАГ.

«Удовлетворено ходатайство руководителя СОГ – главного следователя СД КНБ РК, согласовано с начальником службы уголовного преследования генпрокуратуры РК об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подозреваемого Бакауова», — сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда в среду.

Напомним, экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов был задержан 16 января. Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК – превышение власти и должностных полномочий, то есть совершение лицом, занимающим ответственную государственную должность действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, и повлекшие причинение существенного ущерба вреда охраняемым законом интересов государства, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций.

17 января Бакауова был взят под стражу на два месяца – до 16 марта.

Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, а до этого он с апреля 2014 года по март 2016 года был акимом Павлодара, еще раньше – с октября 2011 года по апрель 2014 года занимал должность акима города Аксу Павлодарской области.

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