МЦРИАП о перебоях сервисов Google и Telegram в РК: Наше министерство этого не делало

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ — Азиза Жамалиева. Наше министерство этого не делало, заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков, отвечая на вопрос о перебоях сервисов Google и Telegram.

«В данном случае, касательно данной блокировки, через наше министерство это не проходило. В нашем случае не было факта, поэтому наше министерство этого не делало», — сказал в среду Туяков, отвечая на вопрос.

Он пояснил, что министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК выполняет поручения о блокировке интернета от уполномоченных органов, которые выписывают данные предписания.

«В соответствии с законом связи, вносятся предписания, как правило. Когда и какого рода, бывают разные ситуации, там террористические угрозы, разные. И вносятся предписания в наши министерства. У нас есть комитет телекоммуникаций, который, когда вносятся такого рода предписания, естественно, реагирует в соответствии с законом. А вносят, как правило, уполномоченные органы. Мы такие решения не принимаем, мы просто реагируем, когда к нам поступает какая-то «заявка», — сказал Туяков.

Напомним, проблемы с доступом к Telegram и сервисам Google начались почти сразу же после появления новых публикаций на странице внука первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева – Айсултана Назарбаева, который приходится сыном спикеру сената Дариге Назарбаевой, и последовавшего затем совещания под руководством президента РК Касым-Жомарта Токаева по вопросам информационной безопасности. В одном из последних постов 13 февраля Айсултан Назарбаев попросил политическое убежище в Великобритании. Также он сообщил, что владеет «информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана», и опубликовал ряд других сведений, компрометирующих как первого президента и его дочь, так и других представителей семейства Елбасы. Откровения Айсултана Назарбаева широко цитировались в СМИ – министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев пригрозил, что данные публикации не останутся безнаказанными. Однако вопреки предупреждениям министра информации и коммуникаций Казахстана, внука первого президента продолжают цитировать ведущие мировые издания, в числе которых The New York Times, The Times, Reuters, РБК, Коммерсант, украинская Unian, белорусские, украинские, итальянские и другие мировые СМИ.

16 февраля сообщалось, что сервисы Google (в том числе Gmail и YouTube) перестали открываться без технологии Virtual Private Network («виртуальная частная сеть», VPN) в Казахстане. Отмечалось, что казахстанцы винят главу МИОР Абаева и КНБ, а бизнес терпит убытки.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил, что президент РК Касым-Жомарт Токаев узнал о сбое интернета в Казахстане и поручил восстановить работу сайтов.