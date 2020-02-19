США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

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Алматы. 19 февраля. КазТАГ — США ввели санкции против дочерней компании ПАО «Роснефть» за связь с режимом Николаса Мадуро, сообщает Bloomberg.

«США ввели санкции в отношении дочерней компании российской ПАО «Роснефть» за связь с венесуэльским Николасом Мадуро и его государственной нефтяной компанией», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что санкции против «Роснефти» представляют собой последнюю попытку правительства США усилить давление на режим Николаса Мадуро.

«Роснефть» назвала санкции незаконными и необоснованными. Эта напряженная ситуация возникла в то время, когда нефтяные рынки находятся в ожидании ответа от ОПЕК+ о сокращении добычи. Россия, один из крупнейших экспортеров в коалиции, не хочет ограничивать добычу нефти после уже введенных сокращений добычи», — отмечается в публикации.

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