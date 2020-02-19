Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Ограничения введут на автомобильном пункте пропуска «Кордай» на границе с Кыргызстаном, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана.

«По информации пограничной службы (ПС) КНБ РК на автомобильном пункте пропуска «Кордай» с 00.00 20 февраля 2020 года вводятся ограничения по пропуску лиц, транспортных средств и товаров в связи с началом работ по реконструкции. В этой связи, до завершения реконструкции через Государственную границу будут пропускаться только граждане Республики Казахстан и Кыргызской Республики в пешем порядке в период с 6.00 до 24.00 с необъемным багажом (ручной кладью)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в КГД, для пропуска иностранцев, транспортных средств, грузов и товаров рекомендуется использовать другие пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе: международные: «Карасу» автодорожный (РК) – «Ак-Тилек» автодорожный (КР); «Сыпатай Батыр» автодорожный (РК) – «Чалдыбар» автодорожный (КР); «Айша-Биби» – автодорожный (РК) – «Чон-Капка» – автодорожный (КР); «Кеген» автодорожный (РК) – «Каркыра» автодорожный (КР); «Мерке» железнодорожный (РК) – «Каинды» железнодорожный (КР); двухсторонние: «Сартобе» автодорожный (РК) – «Токмок» автодорожный (КР); «Аухатты» автодорожный (РК) – «Кен-Булун» автодорожный (КР).