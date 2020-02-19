Мажилис одобрил ратификацию соглашения с США о консульских привилегиях и иммунитетах

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Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах».

«Соглашение было подписано в 2018 году во время официального визита первого президента РК Нурсултана Назарбаева в США. На основании соглашения сотрудники консульских служб и члены их семей двух стран будут освобождены от налогов, сборов и обязанностей, охраняемых юрисдикционным иммунитетом. (…) Вместе с тем, исполнение соглашения повысит эффективность представления и защиты интересов граждан РК и США», — сообщил в среду на пленарном заседании мажилиса министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды, представляя проект закона.

Законопроект был принят нижней палатой парламента единогласно.

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