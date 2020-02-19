Туркестан. 19 февраля. КазТАГ — Сменился прокурор Туркестанской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Приказом генерального прокурора по согласованию с главой государства прокурором Туркестанской области назначен старший советник юстиции Марат Тлеукабылович Алиханов», — говорится в сообщении в среду.

Алиханов с октября 2012 года занимал должность начальника департамента агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Акмолинской области, с ноября 2014 года был заместителем, а затем первым заместителем председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК и в декабре 2016 года был назначен главным транспортным прокурором РК.

До назначения Марат Алиханов работал первым заместителем прокурора Павлодарской области.