«Новый закон о митингах – повод для новых митингов»

Сетевые СМИ о проекте закона о мирных собраниях

«Новый закон о митингах: Казахстан впервые с 1995 года совершенствует законодательство о митингах» — МИОР опубликовал концепцию и сам текст нового законопроекта «О порядке организации и проведения мирных собраний».

Например, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат БАШИМОВ утверждает, что мы отходим от принципа «все запрещать» — «У нас же был принцип все запрещать. Теперь от него отходим. Законопроект потихонечку идет. И разработчики притом придерживались конституционного принципа, что осуществление твоих прав, не должно ущемлять права других лиц. Некоторые не хотели такой принцип».

В Законопроекте уточняется уведомительный порядок организации митингов, пикетов. Он возможен при условии, что на них будут участвовать не более 250 человек. Если же количество участников демонстрации, митинга, шествия превышает эту цифру, то предлагается применять регламентированный порядок получения разрешения.

Данный пункт Законопроекта оказался самым дискуссионным в социальных сетях. Насчет критики член Нацсовета, политолог Марат ШИБУТОВ сказал — «Посмотрите на численность людей на разрешенных митингах – Ильяшев собрал человек 200, феминистки человек 100-120, ояновцы на Новой площади человек 50-70 (он был неразрешенный, но им не препятствовали) и еще делали шествие за конституционную реформу, где ходило человек 30-40, феминистки на шествие собрали человек 6-8 что ли. Тенденция очень показательная».

«Норма в 250 человек связана с тем, что у нас в основном больше этого количества на митинги не ходит, – комментирует другой член Нацсовета, политолог Айдос САРЫМ.

«Что не так с концепцией проекта закона о мирных собраниях?» — Евгений ЖОВТИС, который кроме того, что руководит КМБПЧ, также является членом Панели БДИПЧ ОБСЕ по свободе собраний и ассоциации, соавтором Руководящих принципов БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы по свободе мирных собраний, членом Общественного совета Министерства информации и общественного развития к Концепции законопроекта о порядке проведения мирных собраний — 1. Граждане выходят на улицы и площади не потому, что им негде собраться, а потому, что они хотят донести свои проблемы, несогласие и протест государству. Поэтому они выходят не в отдалённые парки и скверы, а на центральные улицы, площади и к зданиям государственных органов, чтобы выразить своё отношение к событиям, решениям, действиям непосредственно властям, СМИ и обществу. И в международной практике этот принцип определён как «в пределах видимости и слышимости» той аудитории, к которой этот пикет, митинг или демонстрация обращены. И это должно быть закреплено в новом законодательстве.

Граждане не должны просить у властей разрешения на пикет, митинг или собрание, потому что это их конституционное право. Поэтому разрешительный принцип должен быть в новом законодательстве заменён на уведомительный. Граждане должны иметь право проводить пикеты, митинги и демонстрации в любых общественно доступных местах. Государство может определить исчерпывающий перечень мест, где мирные собрания могут быть запрещены, к которым могут относиться опасные производства, оборонные предприятия и места, представляющие опасность для жизни и здоровья. Государство должно предусмотреть возможность проведения спонтанных (без уведомления) мирных собраний в тех случаях, когда по объективным причинам произошедшие события или острота вопроса повлекли за собой немедленную реакцию граждан. В любом случае власти должны действовать исходя из презумпции в пользу права на мирные собрания, даже если уведомление не было направлено, до тех пор, пока собрание имеет мирный характер. Государство должно обеспечить понятную быструю и эффективную процедуру уведомления и коммуникации с организаторами и участниками мирных собраний, а правоохранительные органы должны действовать, исходя из своих обязанностей обеспечения и защиты права граждан на мирные собрания и общественного диалога.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Новый закон о митингах – повод для новых митингов» — Одним из великих достижений в области демократии и прав человека нынешняя власть называет введение нового закона о митингах. Об этом было много сказано и обещано с самых высоких трибун, но когда дело дошло до практики, выяснилось: все будет хуже, чем было. Поручения ТОКАЕВА либо саботируются, либо он ведет двойную игру. Чем обернется для гражданского общества и журналистов новый законопроект, если он вступит в силу?

Впрочем, рассчитывать на то, что все сразу и кардинально поменяется, было бы легкомысленно. А то, что в итоге может выйти в законе, шокирует не только международных правозащитников, но и отечественных наблюдателей. Даже беглое ознакомление с его проектом показывает, что некоторые полумифические послабления в нем с лихвой компенсируются новыми запретами и ограничениями.

Например, если раньше заявку на митинг нужно было подавать за 10 суток, то сейчас – за 15. Вместе с этим ужесточились требования к организаторам и участникам «мирных акций». Так, появились требования «не скрывать свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды и (или) иные средства, препятствующие распознаванию лица». То есть, люди в медицинских повязках (демонстративно или по болезни) будут признаваться чуть ли не экстремистами, а сам митинг может быть запрещен и разогнан. А об акции протеста «джокеров» или флешмобах против дискриминации женщин в «никабах» можно даже не думать.

Неожиданно в тексте законопроекта появились журналисты, которые теперь должны иметь установленные уполномоченным органом (властями) знаки отличия, а также при первом требовании отдавать «должностным лицам» свои фотоснимками и видеозаписи. То есть, если «в случаях, предусмотренных законодательством», какому-нибудь прокурору или сотруднику акимата взбредет в голову отобрать у вас флешку, то он может это сделать без особого труда. Зато, по новому законопроекту, журналист имеет право «обращаться за оказанием медицинской помощи и безопасной эвакуации с специализированного места проведения мирных собраний». Такого «права» организаторы и участники митингов, между прочим, не имеют, поэтому это звучит как угроза, а в целом же приводит к мысли, что для разработчиков законопроекта (читай, самих властей) любое мирное собрание граждан – это опасное мероприятие, откуда нужно будет эвакуироваться.

Мадина АИМБЕТОВА – «Держи пари!» — Министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ заключил пари с активисткой Маржан АСПАНДИЯРОВОЙ. Спор касается проекта закона “О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан”, который обсуждали на площадке общественного совета Алматы. По словам Даурена АБАЕВА, специально для этого прилетевшего в южную столицу, в настоящее время разработчики документа собирают замечания и предложения общественности, с учетом которых он будет дорабатываться.

А замечаний к документу у правозащитников, журналистов, гражданских активистов и других заинтересованных граждан — масса. Их, к примеру, не устраивает то, что уведомительный характер проведения мирных собраний предлагается закрепить только для тех случаев, если планируется пикет, собрание или митинг с участием до 250 человек. Если же граждане захотят организовать более массовые шествия, демонстрации или митинги, то придется согласовывать мероприятие с местными исполнительными органами. При этом уведомление или заявку на согласование мирного собрания нужно будет подавать в акимат за 10 либо 15 дней до дня его проведения, что лишает граждан возможности оперативно реагировать на те или иные события. Кроме того, проект закона предполагает проведение мирных собраний только в специально отведенных для этого местах, утверждать которые будут местные маслихаты.

В нынешнем же виде законопроект, по мнению юриста Маржан АСПАНДИЯРОВОЙ, не сделает мирные собрания эффективным способом выпускать пар, а, наоборот, будет способствовать росту напряженности в обществе. Но даже в таком виде, заявила активистка, власть не торопится принимать закон, поскольку он ей невыгоден.

— В прошлом году был предложен законопроект, — сказал она. — Господин ТОКАЕВ в интервью Euronews говорил, что он будет принят в ближайшее время. Но это “ближайшее время” растянулось уже практически на целый год. И неизвестно, сколько еще это будет тянуться. Когда в прошлом году все надеялись, что в декабре закон будет принят, я сказала, что вряд ли его примут до новых выборов. И у меня сейчас есть опасение, что до новых парламентских выборов этот закон так и пробуксует, потому что он невыгоден сегодняшней власти.

— Я могу с Маржан Хасеновной пари заключить, что закон мы примем раньше, чем пройдут выборы в мажилис! — парировал Даурен Абаев.

— Идет! — тут же согласилась Маржан Аспандиярова.

— На барана! — раздались возгласы в зале, однако юриста этот вариант не устроил.

— На мирный митинг перед Акордой, — заявила она.

— Я думаю, мы договоримся, — не согласился, но и не отказался от пари министр.

Юна КОРОСТЕЛЕВА — «Услышанным быть можно и в специализированном месте» — Мининформации добавило в законопроект больше оснований для прекращения мирного собрания. У ШИБУТОВА также вызвало вопросы нарушение регламента мирных собраний: «Здесь более-менее все похоже, кроме одного пункта. В регламенте проблема в том, что любое мирное собрание всегда привлекает других людей. Вот у тебя собралось 200 человек, а тут раз и пришел еще 51 человек. Это просто невозможно проконтролировать механически. В этом случае нужны либо какой-то забор и человек, который будет считать людей, либо людей нужно будет выгонять».

Евгений ЖОВТИС отметил, что новый законопроект не соответствует ни одному из источников международного права и международным стандартам, а рекомендации, данные специальным докладчиком ООН для Казахстана еще в 2015 году, не были учтены. Правозащитник предложил отправить проект закона на международную экспертизу, а также добавил, что уже направил переведенный на английский язык проект специальному докладчику ООН и обратился к государствам, примеры законопроектов которых были указаны в концепции, чтобы они подтвердили правоохранительную практику, на которую ссылаются разработчики.

Несмотря на внушительный список различий, АБАЕВ отметил, что рад «не таким большим противоречиям», потому что ожидал «гораздо большего». Министр, обращаясь к Жовтису и Шибутову, пообещал рассмотреть все предложения, а также заметил, что «было больше эмоций, чем конкретных предложений». Эту фразу он повторил еще несколько раз, только уже в диалогах с гражданскими активистами и другими правозащитниками.

«Общество учится дискутировать – член Нацсовета по поводу законопроекта о митингах» — Член Национального совета общественного доверия Талгат КАЛИЕВ дал оценку работе НСОД за полгода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть на работу совета за полгода, сделан огромный прорыв по части самых принципиальных и противоречивых законов. К примеру, та же самая парламентская оппозиция: раньше мы не могли говорить, чтобы в целом оппозиция проходила в Парламенте, сегодня сам Президент инициирует готовность гарантировать парламентскому меньшинству председательство комитета, ключевые позиции. То есть, фактически право вето, право ключевого голоса, при том, что они будут в меньшинстве», — сказал Талгат Калиев на презентации экспертного доклада «Национальный совет общественного доверия: аналитический чекап».

По его мнению, значимость изменений недооценивать нельзя. «Быть может, сегодня это покажется кому-то не самым значительным шагом, но завтра это будет играть ключевую роль при принятии законов и бюджетов. Сейчас ведутся очень серьезные дискуссии вокруг уведомительного, смешанного, разрешительного принципов права на мирные собрания. Даже сам факт этой дискуссии имеет принципиальное значение, потому что общество кристаллизует свою позицию. Общество учится дискутировать, оно привыкает к этому понятийному аппарату, который раньше у нас был запрещен в целом. Даже в этом плане, я считаю, что Нацсовет выполнил свою роль с лихвой», — отметил эксперт.

Жанна ХАБДУЛХАБАР – «Онлайн-митинги и пикеты в открытых местах. Что предлагают внести в закон о мирных собраниях» — Новый закон о митингах должны принять до выборов в Парламент.

Министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ в Алматы обсудил с общественностью проект Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК».

Изменить закон о митингах поручил президент Казахстана на втором заседании Национального совета общественного доверия — «Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции. Митинги допустимы, если они не нарушают закон, общественный порядок и не мешают покою граждан. Это моя принципиальная позиция, и мы будем её закреплять законодательно«, – сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

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