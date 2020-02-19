Трудящиеся мигранты не будут получать медпомощь в рамках ОСМС в Казахстане – минздрав

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Трудящиеся мигранты не будут получать медицинскую помощь в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане, сказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

«Согласно закону об ОСМС, иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие на территории РК, не являются плательщиками в фонд ОСМС. Поэтому медицинская помощь в рамках страхового пакета им оказываться не будет», — сказала Актаева в среду на заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта закона «О ратификации соглашения между правительством РК и правительством Республики Узбекистан (РУ) о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами РУ, в РК, и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами РК, в РУ».

Она добавила, что трудящиеся мигранты имеют право получать всю медпомощь, предусмотренную в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП).

«Кроме того, помощь им будет оказываться при заболеваниях, представляющих угрозу для окружающих, и острых заболеваниях, таких, как травмы, несчастные случаи, отравления, роды», — уточнила Актаева.

Отдельно она подчеркнула, что медпомощь иностранцы могут получать в рамках добровольного медстрахования, для чего им необходимо иметь медстраховку.