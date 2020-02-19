«Штаты решили закрепиться в регионе, сделав его новой ареной для противостояния с «потенциальными противниками». «Пятое назначение Сапарбаева акимом — дефицит кадров?». «Если не пресечь фашиствующую пропаганду, то угрозы будут расти»

Сетевой Казахстан 19 февраля 2020г.

CAMONITOR . KZ . «Политика «открытых дверей»: с какими странами Казахстану по пути?» — Казахстан – сторонник максимального расширения экономического сотрудничества с зарубежными странами. Сфера интересов нашей республики не ограничена узко направленными векторами – евразийским, китайским, центрально-азиатским… Как недавно сказал президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, «у нас политика «открытых дверей» для инвестиций, она будет продолжаться, и даже больше – мы намерены открывать эти «двери» еще шире. Мы делаем все возможное, чтобы иностранные инвестиции присутствовали в нашей экономике». Подтверждением тому служит тот факт, что только в течение этого года представители Казахстана на самых разных уровнях провели массу переговоров по наиболее перспективным направлениям экономической интеграции с партнерами из самых разных стран мира.

«Что мешает профсоюзам Казахстана успешно защищать права трудящихся?» — Понятно, что, несмотря на разные интересы, которые они представляют, взаимодействие государства и профсоюзов должно носить конструктивный характер. Однако в любом случае это не должен быть конструктивизм «соглашательского» свойства, поскольку речь идет о нуждах и чаяниях миллионов людей наемного труда. О сложных моментах, сопряженных с профсоюзным движением в нашей стране, рассуждает генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда (ККТ) Мурат МАШКЕНОВ.

EXCLUSIVE . KZ . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Готов ли Казахстан стать ареной «противостояния с потенциальными противниками?» — Премьер-министр Канады пообещал президенту Казахстана помочь с демократией. В начале месяца на это прямо намекнул глава Госдепа США, который чуть позже опубликовал свою Стратегию по отношению к Центральной Азии на ближайшую пятилетку. Судя по всему, Штаты решили закрепиться в регионе, сделав его новой ареной для противостояния с «потенциальными противниками», к чему те тоже были готовы. Но готов ли к этому сам Казахстан? Верховной власти придется определяться более четко, несмотря на свою многовекторность, гражданское общество будет голосовать «за» продвижение демократии, а пророссийская часть – тормозить. Но в любом случае, в первую очередь сейчас слово за Акордой и лично за президентом и «признанным дипломатом» Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ. И он уже сделал первый шаг – на одной из панельных дискуссий в рамках Мюнхенской конференции, заявил буквально следующее: «Роль США для Казахстана велика. Я считаю, что у нас есть большие возможности для увеличения сотрудничества».

AZATTYQ . ORG . «Пятое назначение Сапарбаева акимом — дефицит кадров?» — После межэтнического конфликта в Жамбылской области акимом этого региона назначили Бердибека САПАРБАЕВА, работавшего вице-премьером Казахстана. 67-летний Сапарбаев, который ранее возглавлял Кызылординскую, Южно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую и Актюбинскую области, таким образом, приступил к руководству пятым регионом. Эксперты в беседе с репортером Азаттыка расценивают назначение Сапарбаева как «недостаток политической системы» и «отсутствие резерва».

IA — CENTR . RU . «Данияр АШИМБАЕВ: Если не пресечь фашиствующую пропаганду, то угрозы будут расти» — По мнению известного политолога, историка, главного редактора Казахстанской биографической энциклопедии Данияра АШИМБАЕВА, конфликт в Кордае был связан не с обидами казахского населения на дунган, а с тем, что часть дунган активно участвовала в теневых схемах организации приграничной торговли – с Китаем и Кыргызстаном — На мой взгляд, здесь есть лишь простая борьба за торговые и финансовые потоки, в ходе которой был использован подлый и грязный прием. А цитирование некоего депутата, который обвинял дунган в сепаратизме и в плохом обращении с учителями – выглядит как запоздалое обоснование погрома. И тут можно сделать вывод, что часть националистов поддерживала этот конфликт в силу собственных убеждений, а другие – в интересах тех самых теневиков. И те же инсайды говорят о том, что теневиками являются высокопоставленные чины в северной и южной столицах.

NG . RU . Артур ПРИЙМАК – «В Казахстане должность верховного муфтия становится «расстрельной»» — Главный научный сотрудник Института истории и этнологии Асылбек ИЗБАИРОВ – Говорят, что Серикбай Ораз ушел в отставку вследствие резкого ухудшения здоровья. Есть мнение, что Ораза попросили отойти от дел сверху. Очевидно, что причина – ситуация внутри ДУМК. С 2013 года на посту верховного муфтия никто долго не задерживался. Муфтият состоит из соперничающих групп влияния. Протурецкая, проегипетская и другие условные группы тянут одеяло на себя. Накануне избрания Отпенова в Актобе и других крупных городах состоялись флешмобы за запрет в Казахстане салафизма. А Наурызбай Отпенов, выпускник Ташкентского исламского института имени Имама аль-Бухари, как раз известен своим жестким неприятием салафизма. В 2013–2017 годах, когда ДУМК возглавлял Ержан Маямеров, в республике был курс на жесткое противостояние салафизму и хабашизму.

PLATON . ASIA . «Партия с Демпартией» — Будущая суббота обещает в Алматы быть горячей. Это связано с учредительным съездом Демократической партии и приуроченным к нему несанкционированным митингом «Парижского затворника». Дров в разгорающийся костер щедро добавляют власти в регионах, тем самым приковывая всеобщее внимание к происходящим процессам. Что касается Демократической партии, то ее организаторами выступили достаточно опытные политики и правозащитники, незамеченные в приемной Администрации президента и других связях с властью — Сергей ДУВАНОВ и Толеген ЖУКЕЕВ, Галым АГЕЛЕУОВ и Жанболат МАМАЙ, а также другие общественные и политические деятели.

TIME . KZ . «Е-лицензирование, ё-моё!» — Двух IT-специалистов госкомпании осудили за уникальное преступление. 26-летний Бекзат КАЙЫПБЕРГЕНОВ и 23-летний Бейбарыс САЙЛАУ, без преувеличения, вошли в историю отечественного криминала — они придумали, как выдавать компаниям лицензии на строительно-монтажные работы разных категорий, не утруждая бизнесменов сбором нужной документации. Имея доступ к государственной базе данных “Е-лицензирование”, программисты за считанные минуты вносили изменения, что позволяло владельцам строительных фирм участвовать даже в самых сложных тендерах.

«Умерили аппетиты» — Почти 130 млрд тенге сэкономит правительство, отказавшись от командировок, дорогой мебели, автомобилей, пафосных мероприятий и прочих крупных расходов. Отдельная сумма будет сэкономлена при корректировке бюджета на 2020 год. О новом режиме бережливости рассказал первый заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан СМАИЛОВ вчера на заседании правительства.

«Раздели и властвуй» — Вместо 900 КСК в Алматы может появиться более 8000 советов домов. В бывшей столице самый крупный в стране жилищный фонд, насчитывающий более 8400 многоквартирных жилых домов (МЖД); их обслуживают сейчас 900 органов управления (кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы, управляющие компании и другие подобные структуры). При этом кондоминиумы зарегистрированы лишь в 1500 из этих домов. Такое небольшое количество можно объяснить, скорее всего, тем, что жильцы МЖД отказывались скидываться на оформление бумаг — изготовление проекта для получения госакта на землю и техпаспорта. В новом законе о ЖКХ первичная регистрация кондоминиума предусмотрена за счет госорганов, и теперь, надо полагать, практически все дома не преминут зарегистрироваться как кондоминиумы.

FORBES . KZ . ««Несколько лет назад я открыла ещё одну сеть столовых – мне уже было скучно с одним «Каганатом»» — Основатель и владелец сети столовых Qaganat Чинара БУГИМБАЕВА рассказала о правильной модели масштабирования бизнеса и о том, почему она не готова к франчайзингу — У меня 27 столовых в трех городах страны, частный детский сад, сотни сотрудников, общественная нагрузка, семья – в конце концов я мама четверых детей, так что я не особо люблю рассказывать о том, какой великий бизнес я построила и насколько успешной стала. Я всю жизнь делала то, что считала нужным. Мой бизнес стал моим призванием. Меня с неменьшим интересом волнуют проблемы воспитания наших детей — вот где очень много трудностей и чему стоит уделять больше времени, — по-деловому начала разговор Чинара.

LITER . KZ . «Почему Нур-Султану не нужны транспортные развязки, рассказал эксперт» — Аким города Алтай КУЛЬГИНОВ на отчетной встрече перед населением сообщил, что в Нур-Султане планируют строительство транспортных развязок на пересечении Кургальджинского шоссе и проспектов Кабанбай батыра и Туран. Корреспондент побеседовал со специалистом по городскому транспорту Романом БАРАБАНОВЫМ, который рассказал: так ли необходимо строить развязки в столице?

KAZPRAVDA . KZ . «Вековой юбилей. История становления газеты «Казахстанская правда»» — Одним из величайших феноменов казахстанской журналистики является газета «Казахстанская правда». Сто лет назад, 1 января 1920 года, она была известна как «Известия Киргизского края», передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал E-history.kz. Заместитель главного редактора «Казахстанской правды» Сергей НЕСТЕРЕНКО рассказал, как шло становление газеты, особенно с обретением Казахстаном независимости. Сергей работает в СМИ с 1991 года, практически всю историю независимости. После окончания университета начал трудовую деятельность в областной газете «Целиноградская правда», а вскоре стал собкором «Казахстанской правды» по Акмолинской области.

KP . KZ . ««Котел», «Черная касса» — игры, из-за которых теряют жен, детей и родителей» — Правила — простые. Игра делится на четыре этапа — оранжевый, желтый, зеленый и голубой. Люди в оранжевом — новенькие — скидываются деньгами тем, кто в голубом — стареньким. Как только человек получил деньги, он выбывает. Те, кто был в оранжевой, двигаются в следующий этап — желтый. И так далее, пока они не попадут в голубую зону. При этом задача каждого: найти минимум двух человек, кто присоединится к игре. Если кто-то привел больше двух, то, соответственно, быстрее попадает в голубой этап… Эта игра — финансовая пирамида. С ее помощью заработать, кроме ее основателя, никому не удастся. Важно это понимать.

EXPRESS — K . KZ . «Последние 10 лет Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по детскому суициду» — По данным Генеральной прокуратуры, за 2019 год несовершеннолетними было совершено 180 самоубийств и предпринята 351 суицидальная попытка. Это на 6,7% больше, чем в 2018 году, хотя раньше было еще хуже.

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