Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Порядка Т6-8 млн в месяц стоит в Казахстане содержать группу влияния в интернете, сообщил президент интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров.

«Как правило, содержать такую группу влияния недешевое занятие. Соответственно в месяц надо где-то от Т6-8 млн. Понятно, что за государственный бюджет такую «фабрику» (содержать – КазТАГ) невозможно. Потому что с точки зрения финансовой отчетности это просто невероятно», — сообщил Сабиров в четверг корреспонденту агентства.

В то же время, по словам эксперта, известно, что такие группы влияния находятся внутри каких-нибудь фондов.

«Причем написать можно все, что угодно: от «Рухани жангыру» до работы с молодежью. А внутри уже работает целая команда комментаторов. Как правило, среднестатистический портрет комментатора: это молодой человек в возрасте 21-22 года с зарплатой до Т100 тыс., который ведет десятка два различных аккаунтов. Причем аккаунты как в Facebook, так и в Instagram. Разница только в том, что в Facebook сосредоточено наибольше количество аккаунтов комментаторов, которые работают. В Instagram – меньше. В Twitter – еще меньше», — поделился он.

Собеседник заметил, что практически не обращается внимание на две соцсети: «ВКонтакте» и «Одноклассники», потому что политизация их минимальна.

«Facebook политизирован на 100%. Именно поэтому в Facebook больше всего фэйковых аккаунтов комментаторов, ботов. И, по сути, вся эта работа в том, что либо это продвижение интересов заказчика либо это какие-то целенаправленные акции по раскачиванию какой-либо ситуации, либо какой-то новости, которая появилась. Потому что, чтобы кто-то из публичных персон написал пост, и люди начали это распространять – это очень редко для блогеров. Берется любой материал, к которому приписываются 3-4 предложения и материал раскачивают. Создается огромный интерес к этому материалу», — отметил Сабиров.

В качестве примера он привел выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года.

«Чтобы поднять людей на митинги, активно пиарились новостные материалы о том, что «люди готовятся», «завтра они, наверно, выйдут». Примерно так. Сначала раскачивают информацию о каком-то событии. И в принципе, если посмотреть статистику медиапотребления, то она как раз показывает, что при умелой работе, как это было 9-13 июня – 120 тыс. переходов на новостные материалы. Из этих 120 тыс. человек если убрать тех, кто просто пошли почитать, то примерно 10% – это те, кто вышел на улицы», — сказал собеседник.

По сути, добавил эксперт, эти группы влияния начинают формировать информационную повестку и начинают задавать тон.

«Причем не важно, касается это трагического происшествия с самолетом «Бек Эйр» или волнений в Масанчи. То есть по сути любой инфоповод через группы влияния раскачиваются в ту или иную сторону», — резюмировал Сабиров.

Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что в Казахстане действует несколько «фабрик троллей», и выдвигалось предположение, что одна из последних таких «фабрик» могла быть создана в Атырауской области. Сабиров, комментируя эти сведения, выразил мнение, что в Казахстане есть проплаченные комментаторы, а не «фабрики троллей».