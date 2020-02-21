Алматы. 21 февраля. КазТАГ – Политик Жанболат Мамай задержан и находится в управлении полиции в Каскелене, передает корреспондент агентства.

«Жанболат Мамай задержан», — говорится в сообщении на странице политика в социальной сети Facebook.

Как стало известно, вместе с инициатором создания Демократической партии Казахстана задержан также отец жертвы пыток Нурлан Байтереков.

Ранее стало известно о задержании в Алматы члена оргкомитета Демпартии – Жанбола Рахматуллы. Активисты сообщали, что он доставлен в Каскелен.

17 февраля сообщалось, что неизвестные подожгли автомобиль активиста из Жанаозена Муратбая Жумагалиева. Он планировал направиться на съезд создаваемой Демпартии в Алматы. Как сообщил один из инициаторов создания партии Жанболат Мамай, активист считает, что за поджогом стоят представители властей. Ранее Жумагалиев сообщал, что за ним ведется слежка и даже публиковал данные о полицейских автомобилях, которые, по его мнению, за ним следили. Также сообщалось, что политактивист Максат Айсаутов арестован на пять суток в ЗКО накануне съезда создаваемой в Казахстане Демократической партии. Помимо этого, уголовному преследованию подвергся политактивист Исатай Утепов, который также должен был ехать на съезд Демпартии.

Один из инициаторов создания Демпартии Тулеген Жукеев 17 февраля, комментируя ситуацию с задержаниями, заявил, что «помешать провести учредительный съезд Демократической партии – это бессмысленные потуги власти». По его мнению, лучшее, что может сделать действующая власть в Казахстане – мирно передать правление демократическим силам.

19 февраля стало известно, что Талгата Аяна и других делегатов создаваемой Демократической партии доставили в полицию в ряде областей Казахстана. На фоне массовых задержаний и арестов инициаторы создания партии отменили запланированный на 22 февраля учредительный съезд и анонсировали митинг. В учредительном съезде должны были принять участие не менее 1 тыс. делегатов со всех регионов Казахстана.

Напомним, инициаторы создания Демократической партии в Казахстане намерены подать в суд на министерство юстиции РК и министра Марата Бекетаева, если им «помешают провести учредительный съезд партии». По словам Мамая, «сейчас идет активное давление на членов нашей инициативной группы, а ее список мы сдавали только в минюст». Инициаторами создания Демократической партии в Казахстане пройден этап подтверждения списка инициативной группы в министерстве юстиции РК, что дает право на проведение первого учредительного съезда, после которого можно будет начинать сбор 40 тыс. подписей граждан Казахстана, собственно, для регистрации партии.

3 февраля МИА КазТАГ сообщало, что отбывающий наказание в местах лишения свободы после земельных митингов в Казахстане известный гражданский активист Макс Бокаев вступил в ряды Демократической партии.