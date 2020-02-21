Проект строительства ЛРТ в Алматы «спит» почти год – общественники

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Алматы. 21 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Проект строительства системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Алматы «спит» почти год, заявила директор общественного фонда Velofrends Елена Ерзакович.

«Дело в том, что (аким Алматы Бахытжан – КазТАГ) Сагинтаев не дает никакого ответа по ситуации с проектом ЛРТ. Еще год назад должна была состояться вторая фаза тендера, в результате которого должна быть выбрана концессионная группа, которая бы начала разрабатывать проектно-сметную документацию (ПСД), привлекать финансирование и все прочее. Год проект находится в сонном состоянии, не говорят ни «да», ни «нет», говорят, что это затратное мероприятие», — сказала Ерзакович корреспонденту агентства в пятницу.

Активист говорит, что «фразы про затратное мероприятие являются самыми беспокоящими».

«Уже проведена первая фаза тендера, выбраны четыре компании, которые отвечают всем квалификационным требованиям. Это крупные группы с опытом реализации проектов в этой области, у нас нет сомнения, что любая из этих четырех компаний могли бы разработать более детальные предложения на второй этап тендера, и разработать тендерную документацию. Но все сидят год, ждут», — уточнила она.

При этом, глава фонда подчеркивает, что это уже вторая задержка реализации проекта ЛРТ, первая была в бытность акимом Алматы Бауыржана Байбека, но это было до объявления тендера и прошло безболезненно для потенциальных участников.

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«Ведь компании, которые участвуют в тендере, тоже несут затраты. Казахстан хотел создать себе имидж привлекательного для инвестиций государства, а сейчас получается, то зовем, то не пускаем на порог», — говорит Ерзакович.

Вместе с этим она отмечает: риски, что ЛРТ Алматы повторит судьбу ЛРТ Нурсултана – минимальны.

«Это решается прозрачностью информации. Информация об алматинском проекте ЛРТ никогда не скрывалась, его технических характеристиках, приблизительной стоимости. Это абсолютно разные как схемы реализации, так и подходы к техническим решениям», — утверждает Ерзакович.

Ранее сообщалось, что проект ЛРТ а Алматы будет реализован по принципу государственно-частного партнерства. В августе 2019 года акиматом Алматы был объявлен международный конкурс на проект легкорельсового транспорта. Квалификационный отбор прошли четыре международных консорциума. Запустить первые составы ЛРТ планировали в 2021 году.

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