Объемы производства муки, соков, кондитерских изделий и сахара снизились в 2019 году в РК

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«Министерство профсоюзов Республики Казахстан» «Министерство профсоюзов Республики Казахстан»
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Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Объемы производства муки, соков, кондитерских изделий и сахара снизились в 2019 году в Казахстане, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«В прошлом году по сравнению с 2018 годом наблюдается рост объема производства масла растительного, мучных кондитерских и макаронных изделий. Вместе с тем, снижены объемы производства муки, плодоовощных консервов и соков, крупяных и сахаристых кондитерских изделий, сахара», — сообщил Сапаров в пятницу на расширенном заседании коллегии минсельхоза.

По его словам, в 2019 году произведено продуктов питания в денежном выражении на Т1,6 трлн, что к соответствующему периоду прошлого года составило 99,7%.

«Государство оказывает поддержку развитию аграрного сектора в целях увеличения объемов производства, повышения урожайности и качества производимой продукции, загрузки производственных мощностей предприятий по переработке сельхозпродукции и обеспечению их отечественным сырьем. (…) Акиматам областей необходимо принять меры по наращиванию объемов собственной переработанной продукции», — заключил он.

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