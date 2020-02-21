Объемы производства муки, соков, кондитерских изделий и сахара снизились в 2019 году в РК

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Объемы производства муки, соков, кондитерских изделий и сахара снизились в 2019 году в Казахстане, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«В прошлом году по сравнению с 2018 годом наблюдается рост объема производства масла растительного, мучных кондитерских и макаронных изделий. Вместе с тем, снижены объемы производства муки, плодоовощных консервов и соков, крупяных и сахаристых кондитерских изделий, сахара», — сообщил Сапаров в пятницу на расширенном заседании коллегии минсельхоза.

По его словам, в 2019 году произведено продуктов питания в денежном выражении на Т1,6 трлн, что к соответствующему периоду прошлого года составило 99,7%.

«Государство оказывает поддержку развитию аграрного сектора в целях увеличения объемов производства, повышения урожайности и качества производимой продукции, загрузки производственных мощностей предприятий по переработке сельхозпродукции и обеспечению их отечественным сырьем. (…) Акиматам областей необходимо принять меры по наращиванию объемов собственной переработанной продукции», — заключил он.