Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 22 февраля. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т375,9, а продажи – Т377,1.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 376,2, а продают по Т377,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т376,6, а продажи – Т377,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т375,9.

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