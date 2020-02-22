Астана. 22 февраля. КазТАГ – Т13 трлн превысила сумма кредитов экономике Казахстана в период с 2008 по 2018 годы, сообщается в ответе председателя агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой на запрос группы депутатов мажилиса.

«Кредиты экономике за период с 2008 по 2018 годы выросли на 75,5% с Т7,5 трлн до Т13,1 трлн. По итогам 2018 года доля кредитов юридическим лицам и МСБ (малому и среднему бизнесу – КазТАГ) составляет 59,5%, доля кредитов физическим лицам – 40,5%», — сообщила Абылкасымова, отвечая на депутатский запрос.

Она уточнила, что по состоянию на 1 декабря 2019 года кредиты экономике составили Т13,7 трлн, увеличившись по сравнению с 1 января 2019 года на 4,4% или Т576,1 млрд.

«При этом, в I квартале 2019 года был осуществлен выкуп неработающих займов агропромышленного комплекса, что снизило объем кредитного портфеля. В дальнейшем с апреля по ноябрь 2019 года кредитование выросло на 9,6% или Т1,2 трлн. В структуре данной динамики кредиты физическим лицам увеличились на 20,6% или Т1,1 трлн с Т5,4 трлн до Т6,5 трлн, кредиты юридическим лицам увеличились на 1,1% или Т77,4 млрд с Т7 млрд до Т7,1 млрд», — уточнила глава АРРФР.

Говоря об эффекте от государственной помощи банкам второго уровня, руководитель регулятора сообщила, что одновременно с оздоровлением сектора, БВУ продолжали оплачивать подоходный налог.

«За период с 2008 по 2018 годы расходы БВУ по корпоративному подоходному налогу (КПН) составили Т595 млрд, из которых за 2018 год расходы БВУ по КПН составили Т128,5 млрд», — проинформировала Абылкасымова.