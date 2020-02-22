Атырау. 22 февраля. КазТАГ — Клиенты взяли в заложники директора ломбарда «Home Avto Invest» в Атырау, пишет газета «Ак Жайык».

«Его держат в одной из квартир 5-этажки возле драмтеатра и обещают отпустить только после того, как им вернут вклады. Во дворе стоят еще несколько авто, забитые клиентами «Home Avto Invest», в основном это молодые люди. Полицейские экипажи тоже периодически присутствуют, но попыток вызволить заложника не наблюдалось», — говорится в сообщении в субботу.

По данным издания, 21 февраля атырауские вкладчики еще одного ломбарда — ТОО «Home Avto Invest» собрались возле его офиса с требованием вернуть заложенные деньги, машины и недвижимость.

«Здесь, похоже, сработал «принцип домино»: люди уже знали о тяжелой ситуации в городе с «Нур-Али Капитал» и «Гарант 24 Ломбард» и встревожились. Не успокоило их и оперативно опубликованное в соцсетях видео с уверениями, что проблем нет, можно забрать вклады в любое время. Разница в том, что в этом случае самые решительные пошли на безрассудный шаг – фактически взяли в заложники директора ломбарда», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что в Атырау ищут директора ломбарда «Нур-Али Капитал», которого подозревают в крупном мошенничестве. По словам потерпевших, директор компании предлагал клиентам заложить в ломбарде автотранспорт или недвижимость, обещая в течение нескольких месяцев выгодно продать и вернуть уже большую сумму. А в ночь на 21 февраля клиенты ТОО «Гарант 24 Ломбард» собрались перед его атырауским офисом с требованием вернуть заложенные автотранспорт, недвижимость и денежные средства. Они опасаются оказаться в такой же ситуации, как вкладчики ломбарда «Нур-Али Капитал».