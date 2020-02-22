В СКО предпринимателя незаконно вынуждают вернуть в Чехию 50 голов племенных телок

Петропавловск. 21 февраля. КазТАГ – В Северо-Казахстанской области предпринимателя незаконно вынуждают вернуть в Чехию 50 голов племенных телок, передает КазТАГ.

«Решается вопрос об отмене выданного предпринимателю предписания в возврате скота с последующим привлечении к ответственности виновных лиц. Налицо недостаточное знание действующего законодательства. Нормативно-правовыми актами на сегодняшний день какого-либо закрепленного запрета на ввоз скота из Чехии или Словакии нет. Оснований для вынесения такого предписания у ветеринарной инспекции не имелось», — сообщила помощник прокурора СКО Гульмира Бопанова на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей региона.

В пресс-службе палаты проинформировали, что руководитель ТОО «Агро-Комплекс-Сулышок» Кайрат Жанибеков обратился в совет с проблемой вынужденного возврата 50 голов племенных телок породы «Симментал».

«Скот был приобретен в октябре прошлого года по контракту со словацкой фирмой. Однако 6 декабря 2019 года территориальная инспекция района Магжана Жумабаева комитета ветеринарного контроля внесла директору товарищества предписание, обязывающее принять меры по возврату животных грузоотправителю», — рассказали в палате.

Как пояснил руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Марат Ибраев, его подчиненные действовали в соответствии с протокольным поручением вице-министра сельского хозяйства о запрете ввоза скота их Чехии.

«Поручение дано 23 июля 2019 года на совещании при вице-министре сельского хозяйства Гульмире Исаевой в связи с тем, что ранее было 30 случаев завозов в РК холодного пользовательского скота из Чешской Республики под видом племенного. В сертификате было указано происхождение скота – Чехия, а в разрешении – что следует из Словакии. То есть изначально через ЦОН документы приняли с нарушением, при отсутствии племенного свидетельства, за что виновный инспектор понес дисциплинарное взыскание. От руководства комитета поступило письменное поручение вернуть этот скот, и я дал письменное поручение о выдаче соответствующего предписания», — заявил Ибраев.

Однако члены совета обратили внимание главы ведомства, что протокольное поручение не является нормативно-правовым актом, обязательным к исполнению.

«Проблема родилась из того, что есть запрет на ввоз скота из Чешской республики – с этим мы согласны. Но только есть ли законный запрет, оформленный нормативно-правовым актом и опубликованный для всеобщего уведомления? Нет. Есть только протокольное поручение МСХ. Наше ТОО заключило контракт на поставку скота со словацкой фирмой, но словаки поставили скот чешский, который купили у них. Если бы был запрет на ввоз скота из Чехии в Казахстан, белорусы не пропустили бы его через границу ЕАЭС. Они же не знали, что вице-министр протокольным решением запретил ввоз», — сказал начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижения административных барьеров ПП Айдос Кенбеилов.

Как уточнила председатель совета Инесса Куанова, на основании этого протокольного поручения должно было издаваться соответствующее постановление уполномоченным органом.

«Пока мы не видим официального запрета на ввоз скота из Чехии», — подчеркнула она.

Помощник прокурора Бопанова отметила, что для надзорного органа эта проблема не новая.

«Прокуратура района провела анализ и внесла акт надзора, который находится на рассмотрении ветеринарной инспекции. Фактически установлено, что в октябре 2019 года комитет ветеринарного контроля и надзора дал согласие на завоз этого скота. Поголовье было подвергнуто всем и документальным, и физическим проверкам, прошло карантин, каких-либо нареканий к состоянию скота и предъявленным документам не было. На сегодня оснований сомневаться в достоверности выданных сертификатов нет как у ветинспекции, так и у прокуратуры. В связи с этим мы считаем, что действия ветеринарной инспекции района незаконны», — заключила прокурор.